Poslanci se přeli o výroční zprávy ČT, k hlasování se opět nedostali

Zákonodárci během roku o výročních zprávách debatovali už několikrát, vášnivá diskuze proběhla i ve čtvrtek. I přes to, že trvala pět hodin, k hlasování se zákonodárci nedostali, protože jednací den končí ve 21 hodin večer.

Schválení výročních zpráv budí emoce, protože pokud by Sněmovna neschválila dvě výroční zprávy, mohlo by to v důsledku vést ke konci Rady ČT i ředitele televize Petra Dvořáka. K tomu vyzývají zejména poslanci KSČM a SPD a prezident Miloš Zeman.