Poslanci se porvali u předsednického pultíku

Volný a také jeho kolega Marian Bojko přišli ve čtvrtek do Sněmovny bez roušky.

„Jestli chcete ohrožovat sami sebe, tak to dělejte. Prosím neohrožujte ostatní, máte jít příkladem. Styďte se,” uvedl Hanzel.

Jste sobecký idiot, obul se Feri do Volného za nenošení roušky ve Sněmovně

Jste sobecký idiot, obul se Feri do Volného za nenošení roušky ve Sněmovně Koronavirus

„Marian Bojko se nemusí stydět, protože není členem zkorumpované politické partaje, která si nazvrací do úst, kdykoliv jde o to, že by mohla přijít o své skokanské posty ve vládě,” opáčil Volný.