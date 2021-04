Poslanci schválili vyšší ošetřovné

„Je jasné, že se musí rodiny v této době vypořádat s výpadky příjmů, což trvá čím dál tím déle. Ošetřovné se podle této předlohy zvyšuje ze 70 procent na 80. Je to obdobný přístup, který jsme zaujali minulý rok,” představila poslanecký návrh členka dolní komory Kateřina Valachová (ČSSD).

Vyšší ošetřovné navrhli a schválili poslanci napříč politickým spektrem. Hlasovalo pro to 88 z 94 přítomných zákonodárců, proti byl pouze podnikatel Pavel Juříček z ANO. Nárok na ně budou mít rodiče zpětně, a to od března. „Je škoda, že to neprošlo dříve,“ uvedla například Pirátka Olga Richterová.

Krizové ošetřovné se poskytuje z nemocenského pojištění po celou dobu uzavření škol nařízeného kvůli epidemii koronaviru. Většina rodičů, která zůstala s dětmi do 10 let věku doma, může nyní pobírat 70 procent redukovaného výdělku.

Novela skupiny poslanců dávku zvedá na stejnou výši, jako byla loni v první vlně epidemie od dubna do prázdnin. Před rokem mohli rodiče pobírat ošetřovné na školáky do 13 let věku.

Plošné zvýšení věkové hranice nynější předloha neobsahuje. Bez ohledu na věk by ale umožnila čerpat dávku i na děti se závažnými poruchami chování, se souběžným postižením více vadami a s autismem. Při dálkovém vzdělávání potřebují tyto děti podle předkladatelů mimořádnou péči bez ohledu na věk.

Postupné otevírání škol od 12. dubna

Školy kromě mateřských a speciálních se kvůli koronaviru zavřely loni 14. října. Žáci prvních a druhých tříd se pak vrátili do lavic 18. listopadu. Od 1. března jsou ale zavřené všechny školy včetně mateřských. Postupné otevírání škol je s ohledem na nyní slábnoucí epidemii plánováno od pondělí 12. dubna.

Jako první by se měly vrátit děti prvního stupně základních škol a předškoláci. Na prvním stupni základních škol by přitom měla být rotační výuka – třídy se mají střídat po týdnu. A děti by se měly pravidelně testovat antigenními testy.