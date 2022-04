Poslanci odsoudili sovětský hladomor na Ukrajině. Přirovnávali ho k dnešku

- s ohledem na Listinu základních práv a svobod, - s ohledem na Evropskou úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod, - s ohledem na Úmluvu Organizace spojených národů o zabránění a trestání zločinu genocidia, - s ohledem na společné prohlášení přijaté na 58. plenárním zasedání Valného shromáždění OSN k 70. výročí hladomoru na Ukrajině, které podpořilo 63 států, včetně všech (tehdejších) 25 členských států Evropské unie, - s ohledem na ukrajinský zákon o "hladomoru na Ukrajině v letech 1932 - 1933", přijatý dne 28. listopadu 2006, - s ohledem na usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 535 ze dne 30. listopadu 2007 přijaté u příležitosti 75. výročí hladomoru na Ukrajině v letech 1932 - 1933, A. vzhledem k tomu, že dodržování lidských práv a základních svobod jsou základními principy, na nichž je založena Česká republika i Evropská unie, B. vzhledem k tomu, že Úmluva OSN o zabránění a trestání zločinu genocidia kriminalizuje řadu činů spáchaných v úmyslu úplně nebo částečně zničit národní, etnickou, rasovou nebo náboženskou skupinu; usmrcení příslušníků takové skupiny; způsobení těžkých tělesných ublížení nebo duševních poruch členům takové skupiny; úmyslné uvedení skupiny do takových životních podmínek, které mají přivodit její úplné nebo částečné fyzické zničení; opatření směřující v takové skupině k bránění rození dětí; a násilné převádění dětí z jedné skupiny do jiné skupiny, C. vzhledem k tomu, že hladomor v letech 1932 - 1933, který způsobil smrt milionů Ukrajinců, byl cynicky a krutě naplánován Stalinovým režimem, aby proti vůli venkovského obyvatelstva na Ukrajině prosadil politiku kolektivizace zemědělství, D. vzhledem k tomu, že připomínání si zločinů proti lidskosti v evropské historii by mělo pomoci předcházet výskytu podobných zločinů v budoucnu, E. vzhledem k tomu, že evropská integrace je založena na připravenosti vyrovnat se s tragickou historií 20. století a na uznání, že smíření s obtížnou historií neznamená žádný pocit kolektivní viny, ale tvoří stabilní základ pro budování společné evropské budoucnosti založené na společných hodnotách a sdílené a vzájemně závislé budoucnosti, Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky prohlašuje před lidem Ukrajiny, zejména přeživšími hladomoru a rodinami i příbuznými miliónů obětí, že a) uznává uměle vyvolaný hladomor v letech 1932 - 1933 na Ukrajině za otřesný zločin genocidia proti ukrajinskému lidu a proti lidskosti; b) důrazně odsuzuje tyto zločiny namířené proti ukrajinskému lidu, masovou represi a porušování lidských práv a svobod; c) s hlubokým zármutkem uctívá památku obětí hladomoru na Ukrajině, který byl v letech 1932 - 1933 zrůdným totalitním režimem záměrně vyvolán, aby zlomil odpor ukrajinského lidu k násilné kolektivizaci a zdeptal jeho národní sebevědomí; d) vyjadřuje jménem českého národa hlubokou soustrast příbuzným a blízkým milionům lidí, již se stali oběťmi hladomoru, který úmyslně a cíleně vyvolal zločinný stalinský režim; e) vyjadřuje v kontextu současné válečné agrese Ruské federace proti Ukrajině svoji odhodlanost přispět k prosazování mezinárodních principů, včetně odhalování pachatelů těchto zločinů, které by zabránily tomu, aby se v budoucnu mohla podobná tragédie kdekoli na světě opakovat.