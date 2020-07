Poslanci navrhli na vyznamenání odbojáře, spolutvůrce remdesiviru či vývojáře 3D tiskáren

Sněmovna ve čtvrtek schválila seznam jmen, kterým by podle nich měl prezident Miloš Zeman udělit tři typy státního vyznamenání. Řád Bílého lva by si podle nich zasloužili členové odbojové skupiny Tři králové. Medaili za zásluhy by měl podle poslanců dostat například Tomáš Cihlář, člen týmu, který vyvinul lék remdesivir, nebo tvůrce 3D tiskáren Josef Průša.