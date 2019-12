Poslanci chtějí do orgánů pojišťoven. Babiš, Vojtěch i odbory jsou proti

Výbor totiž i přes nesouhlas ministerstva a bez předchozí domluvy akceptoval pozměňovací návrh Víta Kaňkovského (KDU-ČSL), podle něhož by do voleb orgánů zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven, tedy jejich správních a dozorčích rad, mohli mluvit poslanci, podobně jako tomu je u Všeobecné zdravotní pojišťovny.

„Pozměňovací návrh pana Kaňkovského přišel bez projednání s ministerstvem a schválen byl přes náš zásadní nesouhlas. Zcela boří koncepci zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven, které mají samosprávný charakter,“ řekl Právu Vojtěch. Poukázal na to, že v dozorčích orgánech těchto pojišťoven jsou zastoupeni pojištěnci, kteří mají k pojišťovně vztah, často dlouhodobý.

Politizace pojišťoven

„Teď by prakticky ze dne na den došlo k zásadní politizaci všech zdravotních pojišťoven a Sněmovna by získala 96 placených funkcí, což principiálně ani věcně není správně,“ sdělil ministr.

Novela zákona o zdravotních pojišťovnách prošla prvním čtením začátkem listopadu. Reagovala na loňský nález Ústavního soudu, podle něhož nebyl způsob obsazování orgánů zaměstnaneckých pojišťoven spravedlivý a transparentní.

Původní verze novely počítala s tím, že by do rad mohl kandidovat každý pojištěnec, který by doložil podporu aspoň padesáti dalších.

Členové zdravotního výboru ale ministerskou verzi odmítli: podle nich způsob volby do orgánů pojišťoven nedostatečně upravuje a zásadní vliv by v nich měli především velcí zaměstnavatelé stejně jako v předloze, kterou Ústavní soud zamítl. A podpořili návrh Kaňkovského, podle něhož by o části členů dozorčích a správních rad rozhodovali poslanci.

Ruku pro zvedli i poslanci za ANO

Pro návrh hlasovali na výboru i někteří poslanci ANO. „Možná z nevědomosti. Doufám, že návrh schválen nebude,“ řekl Právu Vojtěch.

Proti návrhu se ostře vyjádřil i předseda odborů Josef Středula. „Jsme jednoznačně proti, ten návrh je úplně mimo. Je to snad proto, že poslanci chtějí další placená místa, nebo proto, že si chce někdo uzmout pojišťovnu? Je to úplná ignorace rozhodnutí Ústavního soudu,“ řekl Právu Středula.

Ministerstvo zdravotnictví by podle něj mělo připravit zcela nový návrh, který by měl být koaličně projednán.

Krizové řešení, hájí se Kaňkovský

Nevoli vyjádřili i zástupci některých menších pojišťoven: premiéru Babišovi se ozval například předseda představenstva Zaměstnanecké pojišťovny Škoda Pavel Hlaváč, který vyjádřil podporu vládnímu návrhu, či prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák. Ten v dopise, který má Právo k dispozici, napsal, že návrh poslance Kaňkovského je typickým příkladem politizace zdravotnictví a politického trafikantství.

Poslanci v orgánech pojišťoven by podle něj byli ve střetu zájmů. „Všichni víme, jak neblahý vliv má podobné schéma například na fungování VZP,“ napsal Babišovi Hanák.

Babiš manažery ujistil, že s návrhem nesouhlasí. „Neztotožňuji se se snahou některých poslanců, kteří se na zaměstnanecké pojišťovny snaží aplikovat principy uplatňované ve VZP,“ napsal v reakci Babiš.

Vít Kaňkovský Právu řekl, že návrh bere jako provizorní, chtěl pouze řešit situaci. „Ministerský návrh zvýhodňuje zaměstnavatele a neodpovídá nálezu ÚS. Vnímá ho jako řešení krizové situace, které rozhodně nemůže být trvalé. Ministerstvo selhalo, zákon předložilo pozdě a v neodpovídající kvalitě. Je to ostuda ministerstva,“ uvedl Kaňkovský.

„Navrhl jsem stejný model, jako funguje u VZP: občan si volí zástupce v demokratických volbách a ten bude volit zástupce pojišťoven. Osobně jsem v žádné radě pojišťovny nikdy nezasedl a zasednout nehodlám,“ řekl s tím, že pokud by členy rad pojišťoven volili poslanci, neznamenalo by to, že by tam automaticky volili sami sebe. „Rád podpořím jiný návrh ministerstva,“ dodal.