Posezení na zahrádkách je dražší

„Vytrvale nám rostou náklady. Jídlo zdražíme hned tak o deset procent. Piva se to bude týkat pravděpodobně až na podzim. Ostatní nápoje půjdou nahoru v průměru o pětikorunu,“ řekla ředitelka.

V centru Českých Budějovic otevřela řada podniků zahrádky i s vyššími cenami. Ty se podle servírek zvedly asi o deset procent. „Není to rozhodně moc. Jen malinko a u některých jídel. Také jsme předělali jídelní lístek,“ sdělila Právu dívka, která obsluhovala stoly Esence café na hlavním budějovickém náměstí Přemysla Otakara II.

Ani na jedné ze sedmi otevřených zahrádek na náměstí Přemysla Otakara II. nekontrolovali v pondělí covidové testy nebo očkovací průkazy. „Jsme rádi, že nemusíme. Pouze by nám to komplikovalo práci a přísluší to úplně jiným institucím,“ doplnil Novotný.