Poranila si mozek, teď v Brně končí diplomku

To podstatné je, že se nevzdala studia. Dokonce jí současná práce na diplomce pomáhá dále si vzpomínat. Když přitom vzala po neštěstí učebnici do ruky, usínala při výuce a nerozuměla ani jednoduchým příkladům. Dominika má druhý stupeň invalidity. S učením, a to dokonce některých základních věcí, jí pomáhají kamarádi a lektoři z univerzitního poradenského centra Alfons.