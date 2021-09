Poplatky za testy zdarma jsou protiprávní

Upozornil, že poplatek je vyžadován za expresní vyhotovení, což je bráno jako služba navíc, za kterou si mohou lidé připlatit. Do rozepře mezi lidmi a firmou tak magistrát dál nezasahoval.

„Jednalo se o nedorozumění při komunikaci. Poskytovatel se klientovi omluvil a požádal o zaslání čísla účtu, kam by mohl poplatek vrátit. U druhého klienta se jednalo o dotaz, zda tuto částku neuhradila současně zdravotní pojišťovna,“ doplnil Pavlík.

Dříve „administrativně-manipulační poplatek“ teď na webu centra nese u PCR testu přesnější popis a vysvětlení, že jde o „zajištění výsledku do 36 hodin, manipulaci a uskladnění vzorku“. Pokud by do té doby nepřišel výsledek, lze podle společnosti poplatek reklamovat.