Polovina rodičů nechce další dítě, nemá peníze

Podle 43 procent respondentů by rodinám nejvíce pomohlo zvýšení mateřské a rodičovského příspěvku, 18 procent by jako největší pomoc vnímalo zvýšení daňového zvýhodnění na děti a 14 procent podporu zkrácených úvazků a práce z domova.

Pět procent by za pomoc pokládalo zvýhodnění úroků a úhrady části hypotéky za každé dítě a čtyři procenta jednorázový daňový bonus vyplacený při narození dítěte. Podle tří procent respondentů by rodinám pomohlo spoření se státní podporou za každé dítě, která by byla výrazně vyšší, než je u stavebního spoření. Jen jedno procento oslovených si myslí, že by stát neměl rodiny s dětmi finančně podporovat.