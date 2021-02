Politologové: ÚS otevřel Pandořinu skříňku, bez změny zákona nelze uskutečnit volby

„Obě komory parlamentu se musí rychle dobrat k tomu, jak bude vypadat podoba některých klíčových prvků volebního systému. Musí to udělat do začátku léta, protože v srpnu se mají uzavírat volební kandidátky,“ řekl Novinkám politolog Masarykovy univerzity Lubomír Kopeček.

„Zatímco se nyní v přepočtu hlasů na mandáty nahrávalo větším stranám, nyní by se to mělo změnit. Variantou je i to, že by to mohlo naopak nahrávat menším stranám. „Volební systém lze vytvarovat tak, jak potřebujete,” vysvětlil Mlejnek.