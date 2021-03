Politologové: Pobyt ve vládě je pro ČSSD ničivý. Teď už si odchodem nepomůže

Ve čtvrtek zveřejněný průzkum agentury Median přisoudil ve volebním modelu ČSSD 4,5 procenta, což by znamenalo, že by se nejstarší politická strana po říjnových volbách do Poslanecké sněmovny nedostala. ČSSD se na hranici vstupu do Sněmovny potácí již delší dobu, jak ukazují průzkumy.

Novinky oslovily několik politologů s dotazem, proč se v posledních měsících a letech strana, která se v dobách své největší slávy těšila z volebního úspěchu přesahujícího 32 procent, dostala až na hranici svého „přežití” ve Sněmovně.

Průzkum agentury Kantar CZ sociálním demokratům až na výjimky přisuzuje od loňského února výsledky na hranici pěti procent, ale spíše pod ní. Median je trochu optimističtější a dával straně po většinu stejného období sedmiprocentní výsledky. Průzkumy veřejného mínění provádí více agentur, některé jako třeba STEM či CVVM však svou činnost s ohledem na pandemii v poslední době utlumily, i proto je Novinky nezařadily do výčtu.

Krátkodobý efekt červené mikiny

Z grafů je patrné, že k určitému navýšení preferencí došlo loni v létě, kdy současný předseda strany Jan Hamáček jako šéf Ústředního krizového štábu a ministr vnitra oblékl výraznou červenou mikinu, v níž informoval například o nákupech chybějících materiálů z Číny. Čísla straně ale následně začala opět klesat a potvrdily to i výsledky loňských krajských voleb, ve kterých ČSSD propadla. Oslnivé výsledky strana ve volbách nezaznamenává již několik let.

„Klíčový je trend, který je špatný. A tento průzkum ukazuje, že se prohlubuje. Podle Medianu jsou na nejhorším výsledku, na kterém kdy byli. Volby jsou daleko, není to dramatické, ale pro stranu je to dost nepříjemné, protože se ukazuje, že vůbec nemají jistou účast v příští Sněmovně, a trvající pobyt ve vládě, zvlášť v této situaci, je pro ně vyloženě ničivý,” míní politolog Lubomír Kopeček z brněnské Masarykovy univerzity.

Na tom, že sociální demokraty zřejmě nejvíce poškozuje jejich účast ve vládě s hnutím ANO premiéra Andreje Babiše, se s Kopečkem shodují i další oslovení politologové - Josef Mlejnek z Fakulty sociální věd Karlovy Univerzity a Ladislav Mrklas z pražského CEVRO institutu.

Kromě účasti ve vládě na vině i rozpory

Jako další problém související se současnými nevalnými výsledky ČSSD v průzkumech vidí trojice odborníků také rozpory ve straně, což má také za následek odliv voličů.

„Strana je pořád rozštěpená a existují vedle sebe dvě křídla, dnes již menšinové autoritářské křídlo prosazující levicovou politiku a progresivistické křídlo, které už má několik let poměrně výraznou většinu. V důsledku toho odešla celá řada důležitých osobností strany, které reprezentovaly první jmenovaný proud,” vysvětlil Mrklas s tím, že v důsledku toho od ČSSD odešla i řada voličů k jiným stranám.

Taktéž podle Kopečka strana „nenabízí nic atraktivního”. Nejbolestivější byl pro stranu prý odliv seniorů, které jim převzal Andrej Babiš se svým hnutím ANO. K němu odešli podle Mrklase i voliči z řad státních zaměstnanců. Od ČSSD se odvrátilo také množství dělníků, kteří se přiklonili k SPD. Další část elektorátu odvedli sociálním demokratům Piráti.

„Jakmile strana takto jednou klesne, tak už se to těžko vrací. A koneckonců Jan Hamáček není nějaký silný lídr. Strana navíc nemá dostatek přitažlivých lidí a novějších tváří,” osvětlil jeden z důvodů pokračujícího se propadání Mlejnek.

Čas na odchod už promeškali, teď by byli za zbabělce

I přesto, že účast v současné vládě, která v posledních měsících kvůli nezvládnutí koronavirové krize čelí kritice, ČSSD poškozuje, všichni z oslovených politologů shodně tvrdí, že na odchod už je pozdě a strana by si tím mohla ještě více uškodit.

„Odchodem z vlády si moc nepomůžou. Vsadili vše na to, že jsou ve vládě a bude to úspěšná vláda. To je jejich sázka, která ale nevychází. Když teď zuří pandemie a oni půjdou z vlády, veřejnost si to vyhodnotí tak, že to jsou zbabělci, kteří utíkají z lodi, jež mají řídit,” nastínil pravděpodobný scénář Mlejnek z UK. O dvousečnosti tohoto postupu mluví i Kopeček s Mrklasem.

Ideální čas na srozumitelný a elegantní odchod z vlády podle nich už strana dávno promeškala. Kopeček pak dodává, že nebýt pandemie koronaviru, ČSSD by už podle jeho názoru ve vládě nebyla, protože by došlo k určitému třesku ve straně, „možná ne z hlediska vedení, ale směřování”.

„Je to dost logický závěr, protože strana v posledních letech stále ztrácí a z reakcí členů je vidět, že značná část z nich si to uvědomuje. Za normálních okolností by už tato strana ve vládě asi neseděla,” odhaduje Kopeček.

Jak se zachránit?

Strana má nicméně stále šanci trend zvrátit a zachránit se. Jednu z cest ukázal v loňských krajských volbách například současný hejtman Pardubického kraje Martin Netolický, který upozadil značku oranžové růže a nechal se zvolit na kandidátce koaličního hnutí 3PK - Pro prosperující pardubický kraj, v rámci něhož byla i ČSSD. Lidé tak odhlédli od značky ČSSD a na ni navázaných „kauz” a výsledkem byl téměř ojedinělý úspěch strany ve volbách.

Takovou cestu si dovede představit i politolog CEVRA Mrklas. „Dokážu si představit, že by se ČSSD povedlo trochu přemalovat značku a jít do voleb pod jinou, například jak se jim povedlo vytvořit v některých krajích vloni,” nadnesl Mrklas.

Další možností by mohlo být srozumitelnější směřování strany pro voliče a důraznější komunikace úspěchů ČSSD ve vládě. Podle Mlejnka si totiž například řadu věcí, které „vyboxuje” ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová marketingově přivlastní premiér Andrej Babiš, a strana tak ostrouhá.