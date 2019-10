Politici i soudci si od příštího roku polepší o tisíce

V řeči čísel to znamená, že např. základní plat poslance a senátora vzroste z 82 400 korun hrubého měsíčně na 90 800 Kč. A k tomu se adekvátně zvýší také náhrady na dopravu, stravu a reprezentaci. Jejich výše se odvíjí od místa bydliště zákonodárce do sídla parlamentní komory. Zatímco nyní dosahují částky 42 700 až 58 000 korun, od ledna to bude 46 200 až 62 700 korun.