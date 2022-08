Policisté přišli o část stabilizačních příplatků

Stabilizační příplatky ve výši od 2500 do 5000 korun do začátku července byly vypláceny teritoriálně, tedy v regionech s největším podstavem příslušníků. Nyní bude příslušníkům v Praze a Středočeském kraji příplatek snížen na tři tisíce, policisté z Karlovarského kraje dostanou dva a půl tisíce. Podle tohoto systému dostane příspěvek 8292 policistů.

Přilepší si ale příslušníci, kteří u policie slouží dlouhodobě. Ti, kteří slouží 20 a více let, dostanou dva tisíce. O tisíc korun víc dostanou policisté sloužící 25 a více let. Týkat by se to mělo 13 293 příslušníků.