Senát umožnil policistům kasírovat za přestupky ohledně koronaviru, ale až v květnu

Policie navíc podle Hamáčka už nyní řeší řadu věcí domluvou a to, že požaduje možnost udělení pokuty až 10 tisíc korun, podle něj neznamená, že to tak bude.

„Je to maximální hranice a vychází to z toho, že víc se udělit nedá. Průměrná pokuta je 500 korun,” uvedl Hamáček.

Řada senátorů s návrhem ale nesouhlasila. Jedním z hlavních důvodů je to, že nikdo podle nich dnes neví, co se vlastně smí a nesmí, protože nařízení jsou zmatečná.

„Nařízení nejsou jasná. To nekritizuji, jsou přijímána v nouzovém stavu, ale nejsou určena k tomu, aby se za to lidé pokutovali,” uvedl například senátor Václav Láska (SEN 21).

„Je to preventivní nástroj,” hájil návrh Hamáčkův stranický kolega a senátor Jiří Dienstbier s tím, že to nemá za cíl nijak postihnout ty, kteří se do situace dostali omylem.