Policisté kontrolují příjezd na Trutnovsko, po lidech chtějí potvrzení

Po každé straně silnice stojí jedna hlídka. Provoz je minimální, takže stíhají zastavovat každé auto. Lidé většinou jedou do práce, případně vezou dítě do školky či školy. Policisté po lidech vyžadují dokumenty, které potvrzují, že jedou za prací. Lidé tato potvrzení od zaměstnavatelů mají.

Hlídka směrem do okresu už vrátila čtyři nebo pět aut. Šlo o polské vozy, jejichž posádky zřejmě o uzávěře nevěděly.

Na Trutnovsku by mělo být nasazeno 280 policistů na 36 stanovištích. Služba to nebude snadná, teploty nad ránem v oblasti klesají k 16 stupňům Celsia.

Opatření platí do konce nouzového stavu, aktuálně tedy do neděle. Kromě práce mohou lidé cestovat i za lékařem či do školy.