Policie: V boji s chuligány nejvíc funguje zákaz vstupu na stadiony

U obou sportů jde o podobné věci. Řeší se hlavně potyčky mezi fanoušky nebo napadení pořadatelů či policistů. Do diváckého násilí se počítají i další negativní jevy, jako rasistické projevy nebo zapalování pyrotechniky.

Alternativní postih v podobě zákazu návštěvy sportovního utkání se do české legislativy dostal v roce 2010. Soudy ho od té doby uložily více než pěti stům lidí. Na plnění uloženého trestu dohlíží Probační a mediační služba (PMS), která má nejvíc práce s fanoušky ze severu Moravy, kde sídlí Baník Ostrava – klub zřejmě s největší základnou radikálních fans v Česku. V současnosti nesmí na zápasy 35 fanoušků z tohoto regionu. Následuje Praha, kde má soudní „stopku“ vstupu na stadiony 16 lidí.

„Takového člověka by měli spíše přistihnout, jak se chce dostat na stadion. A jestliže to poruší, tak už to je maření výkonu úředního rozhodnutí, za které hrozí vězení,“ řekl Právu Ortman.