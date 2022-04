Policie obvinila bývalou pracovnici úřadu vlády z podvodu za 8 milionů

Kriminalisté obvinili z podvodu bývalou zaměstnankyni úřadu vlády, během několika let podle nich úřad připravila o téměř osm milionů korun. Odhalil to vnitřní audit, po kterém musela loni z úřadu vlády odejít. Vedení instituce se následně obrátilo na policii. Obviněné hrozí až osm let vězení. Napsal to server Aktuálně.cz.