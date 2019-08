Policie mění vozový park, ještě letos koupí 2000 aut

Při honičkách mohou nové vozy také pomoci vytlačit nebezpečné řidiče mimo silnice. Policisté na to mají právo, udělat to však mohou pouze na bezpečných místech.

„Dojezd aut není takový, aby mohla být nasazena do běžné služby. Je to taková první vlaštovka, kterou chceme vyzkoušet. Uvidíme, co to přinese,“ uvedl Švejdar.