Policejním odborům se nelíbí snížení příplatků

„Vnímáme to jako sociální problém v Praze, Středočeském kraji a v některých dalších krajích, kde tento stabilizační příplatek byl zaveden,“ vysvětlil ve středu Právu Tomáš Machovič, předseda Nezávislého odborového svazu Policie ČR (NOS PČR).

„Jsou tu příslušníci a příslušnice žijící v Praze ve společné domácnosti a najednou mají místo deseti tisíc třeba jen pět,“ sdělil Machovič.

Změnu podle něj vnímají negativně zejména pražští policisté, kteří dříve dosáhli na pět tisíc korun a nyní se dostanou zhruba na polovinu. Z 5566 pražských policistů se snížení příplatků dotkne 70 procent z nich, což je téměř 4000 policistů.

Vyšší nájmy

„Inflace je v hlavním městě daleko vyšší, příslušníci mají magistrátní nebo obecní byty a magistrát jim zvedl nájem o 30 až 50 procent. Nemluvě o dalších službách. Vnímáme, že to může být velký problém,“ dodal.

Na možné dopady Machovič upozorňoval při schůzce s policejním prezidentem Martinem Vondráškem. Ten nechal proto těmto policistům alespoň část teritoriálního příplatku.

„S ohledem na omezené zdroje bylo potřeba nejprve stanovit konkrétní kritéria (příplatku) a s ohledem na řadu faktorů nalézt rovnováhu mezi oprávněnými potřebami a zároveň možnostmi rozpočtu,“ vysvětlil kroky policejní prezident v dopise adresovaném členům sboru.

Tlak na nástupní platy

Podle informací Práva policejní prezidium dopady sleduje a ke konci roku může změny ještě přehodnotit.

„Stabilizační příplatek, má-li být skutečně efektivní, nesmí být nástrojem neměnným či rigidním. Je potřeba s ním pracovat, jeho účinky vyhodnocovat a na konkrétní zjištění a potřeby adekvátně reagovat,“ sdělil Vondrášek.

„Nezájem lidí o policejní obor je zásadní a je tu spousty let. Je otázka, zda se to novým nastavením ještě nezhorší. Chystám se na toto téma pohovořit s ministrem vnitra (Vítem Rakušanem, STAN), ale nyní nám jde o to, dostat v rámci bezpečnostního sboru více peněz do mezd,“ sdělil šéf policejních odborů.

Ministr Rakušan minulý týden informoval, že platy policistů a hasičů vzrostou od ledna příštího roku o deset procent na tarifech. „Myslím si, že to není adekvátní, protože kolegové ze Slovenska dostanou navýšení stejné jako my, ale k tomu také jednorázovou odměnu, která pokryje část inflace,“ řekl Machovič.

Praze pomáhal

Zmínil, že tlačí na to, aby se nástupní plat policistů zvýšil z aktuálních zhruba 28 tisíc hrubého na 38 tisíc, čímž by se zamezilo zmiňovaným problémům s přerozdělováním stabilizačních příplatků a přilákalo by to více lidí.

Takzvaný stabilizační příplatek od 2500 do 5000 korun byl do konce letošního června vyplácen v regionech s největším podstavem příslušníků. Dotýkalo se to například Prahy nebo Středočeského, Ústeckého a Libereckého kraje.

„Díky tomuto nástroji bylo možné přesvědčit policistu, aby šel pracoval třeba z Hradce Králové do Prahy, kde je málo lidí. Pomohlo to, hlavní město se dostalo do většího přísunu příslušníků než v předchozích letech. Šlo asi o 230 lidí ročně,“ popsal Machovič.