Polemika s Babišem nese ovoce, chválí si karlovarský hejtman navýšení počtu vakcín

„Má víkendová polemika s předsedou vlády přinesla ovoce,“ uvedl Kulhánek. „V úterý se potvrdilo, že budeme dostávat místo jednoho plata vakcíny plata dvě,“ poznamenal. „Je to pro nás velmi zásadní v kapacitě očkování,“ dodal hejtman.

Devět očkovacích míst bude v obcích s rozšířenou působností a také v Chodově na Sokolovsku a v Toužimi na Karlovarsku. Jejich funkčnost lze zajistit zhruba do pěti dnů od chvíle, kdy se bude moci očkovat široká veřejnost a bude k dispozici dostatek vakcín. Do konce června by mohlo být proočkováno asi 180 tisíc obyvatel kraje.