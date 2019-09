Polčák: Smrt Zemana si nepřeju. On sám chce ale střílet novináře

Pane europoslanče, přál jste si někdy něčí smrt?

V životě bych si nepřál něčí smrt.

Nepřál jste si smrt Miloše Zemana, když jste psal o tom, že by o jeho osudu měla rozhodnout příroda?

To není o jeho osudu. Ten tweet jsem psal v rozčilení. Pan prezident velmi často mění své názory. Tak jsem doufal, že se mu rozbřeskne a změní názor a vzpomene si na svůj předvolební slib, že premiérovi nedá abolici.

Doufam, ze nejvyssi statni zastupce rozhodne o zruseni usneseni mestskeho statniho zastupitelstvi az v samem zaveru lhuty. Muzeme si jen prat, ze souboj Zeman vs. Zeman do te doby rozhodne priroda... — Stanislav Polčák (@stanislavpolcak) September 19, 2019

Myslíte, že vám to vysvětlení někdo věří?

Právě server Novinky dával anketu, kolik lidí věří tomu mému vysvětlení, které je logické. A 25 procent lidí napsalo, že tomu věří. To není zanedbatelné procento. Skutečně jsem to myslel tímto stylem. Když jsem ráno zjistil, že je kolem toho ta druhá interpretace, tak jsem to dovysvětlil.

To vás vůbec nenapadlo, že by to tak někdo mohl interpretovat?

Nenapadlo mě to.

Opravdu?

Ano.

Napsal jste, že můžeme doufat, že souboj Zeman vs. Zeman rozhodne příroda. Interpretace, že by se mohlo jednat o smrt, vás vůbec nenapadla?

Ten, kdo mě zná, ví, že si ničí smrt nepřeju. To není metoda politického boje. To, že pan prezident často mění názory, to je nepochybné. Příroda je mocná čarodějka. Věřím, že v případě prezidenta by mohla zapůsobit tak, že by změnil názor.

Když jsem si četla komentáře pod vaším tweetem, většina lidí to pochopila tak, že myslíte smrt. Neříkejte mi, že vás samotného nenapadlo, že by se to takhle dalo interpretovat.

Říkám vám, že druhý den jsem pochopil, že ta interpretace může být opačná.

Nepřehnal jste to?

Ten, kdo to pochopil jiným způsobem, tak mě to mrzí. Takhle to ale myšleno nebylo.

Byl jsem rozčílen ohledně té abolice

Napsal jste to, protože jste se tím chtěl zviditelnit?

Ne. Byl jsem rozčílen ohledně té abolice. To byla věc, které jsem se osobně věnoval. Inicioval jsem, aby ta pravomoc přešla do kontrasignace a velmi dobře si vzpomínám na prezidentskou debatu a říkal jsem si, že není možné, aby prezident republiky jasně popřel předem daný slib.

Od vašeho výroku se distancoval předseda hnutí STAN Vít Rakušan i předseda poslanců Jan Farský. Řešili to s vámi?

Honza Farský mi ani nezavolal. Osobně jsem ihned druhý den ráno volal Vítu Rakušanovi. On mi sdělil, že s tím musí vyjádřit nesouhlas, protože to taky pochopil tím druhým způsobem. Těch interpretací je několik, může to třeba znamenat, že může odstoupit kvůli zdravotním problémům, ale to jsem si taky nepřál. Nechápu to rozčilení od lidí, kteří se chichotají a plácají do kolen, když pan prezident například hovořil o tom, že by se měli novináři střílet, že by se stranické knížky oponentů měly vázat do jejich kůže, nebo když nabízel kulomet, aby se vyřešil problém s expremiérem Sobotkou.

Nicméně vaše slova bude řešit i předsednictvo hnutí. Nebude požadovat omluvu? Vím, že jste se odmítl omluvit. Nezměnil jste také názor?

Mrzí mě, že to někteří lidé pochopili tímto způsobem, lituji toho. Ale nemůžu se omlouvat za něco, co jsem tak nemyslel.

Hnutí STAN kolísá kolem pěti procent. Nebojíte se, že takhle silné výroky odradí vaše voliče?

Já jsem je ale dovysvětlil a myslím, že máme zcela zásadní jiná témata. Pro nás je důležité, aby v regionech zůstávaly služby a docházelo ke zkvalitnění vzdělávacího systému, protože v okamžiku, když zjistíte, že tato vláda chce zrušit finanční úřady.

Nemyslíte si, že vaši voliči nechtějí slušné politiky, kteří nepředvádí osobní útoky?

Pokud se jich to dotklo, tak toho lituji a mrzí mě to.

Ale neomluvíte se.

Ne.

Vrátím se k rozhodnutí státního zástupce ohledně zastavení trestního stíhání premiéra. Hodně jste to rozhodnutí kritizoval. Nevěříte v nezávislost státních zástupců?

Nezávislosti státních zástupců věřím, systém by měl jednoznačně fungovat. Projeví se i v té poslední instanci v rozhodování nejvyššího státního zástupce. Jeho rozhodnutí budu plně respektovat. Na druhou stranu s mojí kapacitou právníka a dvacetiletou praxí cítím oprávněné pochybnosti nad některými pasážemi toho rozhodnutí.

Můžete být konkrétní?

Pro mě je podstatné, že se státní zástupce věnuje formálním kritériím, jako je malý a střední podnik, přitom i judikatura evropského práva jasně říká, že tato formální kritéria nemusí být podstatná. S těmito kritérii se prostě dozorový státní zástupce nevypořádal a toto je parketa pro nejvyššího státního zástupce. Podmínkou dotace byl předchozí dvouletý výkon činnosti. Firma byla vyvedena účelově z koncernu, ani nemůžete hovořit o tom, že měla dvouletou historii. Těch otazníků je tam celá řada.

Jaký smysl má pomáhat firmě, která je zapojena do firmy miliardáře?

Chápu správně, že státní zástupce měl podle vás rozhodnout jinak?

Měl odůvodnit, proč si myslí, že ani tato další kritéria, která musí zvažovat, zvážena nebyla. Pokud by měl být tento návod platný pro budoucnost, tak si každá firma vytvoří malé firmičky a bude na ně brát dotaci. Smyslem evropské podpory je, aby znevýhodněný subjekt mohl konkurovat těm větším a získat přístup k zakázkám. Jaký smysl má pomáhat firmě, která je zapojena do firmy miliardáře? Namísto znevýhodněným firmám budou dotace sloužit rodinám miliardářů.

Pokud nejvyšší státní zástupce trestní stíhání neobnoví, nedojde opozici téma? Když najednou nebude mít téma Antibabiše.