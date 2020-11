Pokud se číslo R udrží, klesnou brzy počty nově nakažených na dva tisíce

Současnými opatřeními se podařilo snížit reprodukční číslo, tedy údaj indikující, kolik dalších lidí může nakazit jeden nemocný, z říjnových 1,6 na čtvrtečních 0,72. Nyní se v souvislosti s chystaným rozvolňováním, otevíráním škol a Vánocemi spekuluje, jak by se to mohlo podepsat právě na hodnotě čísla R.

Scénáře možného vývoje odkazují i na to, kolik by při konkrétní hodnotě R bylo v daný čas hospitalizovaných pacientů v nemocnicích. Při aktuálním reprodukčním čísle by na konci měsíce potřebovalo nemocniční péči zhruba 3200 pacientů, naopak při nejčernějším scénáři s číslem 1,2 by to bylo téměř sedmkrát více. Bylo by tedy nutné počítat s téměř 23 tisíc hospitalizovanými v souvislosti s nemocí covid-19.