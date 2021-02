Pokud nebudou lůžka, Karlovarský kraj požádá o převozy do Německa

Babiš řekl ve středu ráno novinářům před svým odletem do Krakova, že o aktivaci převozu pacientů s covidem-19 do Německa má žádat krajská koordinátorka intenzivní péče. Kulhánek zdůraznil, že o umožnění převozu nemocných by měl premiér jednat se zástupci kraje.

Karlovarský kraj, ale i starostové a signatáři petic zejména z Chebska žádali vládu o otevření hranic do Německa pro sanitky od počátku roku. Situace v chebské nemocnici je týdny kritická a do vážných problémů se dostávají i další nemocnice v Karlovarském kraji. Pacientů s covidem přichází více, než o kolik jsou nemocnice schopny se postarat. Na denním pořádku jsou převozy do jiných zařízení v kraji u pacientů s méně vážným průběhem nemoci a transporty do nemocnic po celé republice u těch ve vážném stavu.