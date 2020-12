Pokračuje jednání Sněmovny, poslanci projednají dětské dluhy

Vládní novela o dětských dluzích mimo jiné omezuje možnost vymáhání peněžitých dluhů dětí jen do výše jmění nezletilého ke dni, kdy nabyl plnou svéprávnost. Obdobně by ohraničila také vymáhání smluvních pokut. Cílem úprav občanského zákoníku je zabránit tomu, aby děti vstupovaly do dospělosti s dluhy, což se nyní děje a čerstvě zletilí tak čelí exekucím.