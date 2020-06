Šéf Senátu Vystrčil potvrdil, že pojede na Tchaj-wan

Na Tchaj-wan by mohl odletět už 30. srpna. Vyplynulo to z jeho slov v nedělních Otázkách Václava Moravce v České televizi. Svoje finální rozhodnutí ale oznámí v úterý.

Mezi důvody, proč by měl ostrovní stát navštívit, Vystrčil v minulých dnech uváděl tlak Číny na to, aby se mise neuskutečnila. „Základní hodnota každé země je, že je demokratická a nezávislá. Pokud Čínská lidová republika chce České republice či Senátu diktovat, co mají nebo nemají dělat, nebudeme sklánět hlavu,” sdělil dříve Vystrčil.