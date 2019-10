Pohřeb není fotbal. Nejsme schopní frontu urychlit, omlouvá se Žofín

Vše je náročné. Měli jsme komerční akce ještě včera. Byla to dlouhá noc, ale když kolem sebe máte profíky z Úřadu vlády, techniku AV media a že ten Žofín je celkem variabilní, tak jsme na to celkem zvyklí. Má to jednu výjimku. Rádi bychom vyhověli klientům, ale nejsme schopni to urychlit. Jsme na velmi důstojné akci. Po hodině jsme zatím uspokojili 1500 lidí, což je poměrně dost málo. Urychlování nejde, není to fotbalový zápas. Tady je to úplně někde jinde. Už jen pro to, co u nás Karel Gott znamená. Zaslouží si to mít určitou důstojnost, a ne to tak urychlit. Neumím v tuto chvíli říct, jak to bude vypadat.