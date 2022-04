Podvodníci se snaží dostat uprchlíky do šedé zóny

„Někteří se pohybují okolo nově příchozích a nabízejí jim výhodně práci a bydlení. Nikdy si nevybírají starší, ale mladé ženy, klidně i s malým dítětem. Pro některé typy zaměstnavatelů je to velmi výhodné, protože velký počet nově příchozích je ochoten pracovat třeba za 85 korun na hodinu,“ dodala.

Podle Eleny Tulupové z Konsorcia nevládních organizací pracujících s migranty se dobrovolníci setkávají s lidmi z pracovních agentur, kteří běžence oslovují. „Už na pražském hlavním nádraží si odchytávají lidi, ptají se jich, jestli v Česku někoho mají. Někteří je přesvědčují, aby si nevyřizovali doklady, že se jinak prý nebudou moct vrátit zpátky na Ukrajinu. Nabízejí jim balíček ubytování i s prací, ale chtějí, aby nebyli registrováni v oficiálním systému. Otevírá to velkou bránu pro zneužívání a podvody,“ zmínila Tulupová.

Ukrajinské uprchlíky se podvodné agentury takto snaží dostat do šedé zóny, kde jsou snáze zneužitelní. Tento princip potvrzuje i Radovan Burkovič, prezident Asociace pracovních agentur.

Systém těchto nabídek vychází z principu, který podobné agentury uplatňují na nelegálech roky: Ukrajinci v Česku zařídí práci, ten za to ale musí zaplatit.

„Kdo na to nemá, podepíše dluh. Pak ho sem přivezou, nabídnou předražené ubytování, které kvalitativně neodpovídá ceně a kde má jednu postel s jiným pracovníkem, se kterým se střídá na směně. Pracuje se sedm dní v týdnu, obvykle 16 hodin. Pracovní oděv potřebuje, ale nedostane. To je další platba. Stejně jako za jídlo,“ uvedl Burkovič.