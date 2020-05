Podle Zemana je sucho horší než koronavirus

Česko by podle něj mělo kvůli suchu vybudovat nové vodní nádrže a přehrady. Zadržování vody v krajině považuje Zeman za nejpodstatnější opatření, protože nyní podle něj voda z republiky odtéká do sousedních zemí bez užitku.

„Preferuji ekonomickou diplomacii a ekonomickou zahraniční politiku. Je zajímavé, že když jsem jel naposledy do Ruska, tak mě dobrovolně doprovázela největší podnikatelská delegace svých dob, čili podnikatelé o tyto kontakty a kontrakty zřejmě mají zájem, i když je tady protiruská i protičínská hysterie,” řekl Zeman.

Schůzka obou politiků by se měla uskutečnit na počátku příštího týdne. Zeman řekl, že Vystrčil požádal o setkání a on mu rád vyhoví. „Nicméně tady není co vysvětlovat,” dodal prezident.