Podivný příběh Zvěstování: vykuk si může přijít na miliony

Na prodeji by totiž Fuxa vydělal 36krát více, než za kolik obraz koupil (1,8 milionu korun) v Německu. Přitom tento velmi poškozený obraz měl v držení jen několik měsíců, nerestauroval ho a ani ho jinak nezhodnotil. Jediný, kdo ho „zhodnotil“, byl tým expertů z Národní galerie, který po několikaměsíčním zkoumání zjistil jen to, co už se tušilo předtím: jde o obraz ze 14. století, z dílny Mistra vyšebrodského cyklu.