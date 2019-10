Podívejte se na zkoušku Signal Festivalu. Uskuteční se také vedle piety za Gotta

„Jsou to čtyři ohromné lasery, které vytvoří opravdu magickou show na hladině Vltavy,“ řekl Novinkám Matěj Vlašánek, programový koordinátor kurátor Signal Festivalu.

Letošním tématem festivalu je třicetileté výročí sametové revoluce.

„Vnímáme to nejen jako příležitost k ohlédnutí do historie, ale i pohled do budoucnosti a prostor pro změnu. Samotný Signal Festival od svého počátku prošel také revolucí. Naším cílem už není jen samotná prezentace instalací, ale hlavně silný umělecký zážitek a přestavení a podpora současných umělců a společenských témat. Díky festivalu už vzniklo přes 70 nových uměleckých děl za 45 milionů korun,“ vysvětluje ředitel festivalu Martin Pošta.