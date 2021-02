Podívejte se, jak funguje linka, která vyrobí milion respirátorů za měsíc

„Linka funguje tak, že je tu obvinový materiál, nahoře je textilie. Uprostřed máme naši nanovláknovou tkaninu, která se zavírá mezi dvě netkané textilie a takto vzniká respirouška. Následně se to odvíjí, dává se dovnitř drátek, který tvoří nosní pásek,” popsal část výroby Matěj Buzgo z firmy InoCure.

„Poté se vykrojí základní tvar, dají se na to ouška a nakonec se to spojí a vyřízne, na konci nám vypadne hotový respirátor,” pokračoval s tím, že obsluhu linek se učili přímo u tchajwanského výrobce: „My jsme byli na školení na Tchaj-wanu, viděli jsme, co nás čeká.”

Podle Buzga na výrobu využívají české materiály. „Díky tomu se výrobek chová trochu jinak, než mají Tchajwanci, třeba nosný drátek je kvalitnější než ten, který se používá na Tchaj-wanu,” dodal.

V hale v pražské Libuši respirátory vyrábějí společně firmy InoCure a GOOD MASK, které pro výrobu vytvořily společný podnik Evropské centrum pro vývoj a výrobu respirátorů. „Linka vyrobí cca 30 respirátorů za minutu. Náš předpoklad je, abychom se mohli dostat k cca 40 tisícům kusů za den,” uvedl Buzgo. Po plném zprovoznění závodu chtějí vyrábět až milion respirátorů na jedné lince za den.

Jejich cena se má pohybovat mezi 50 a 60 korunami za nanorespirátor a kolem 30 korun za respirátor FFP2. Výrobou podle Buzga míří na maloobchodní prodej u nás i v zahraničí, vláda mezi odběratele ale nepatří.

„Vláda momentálně není naším odběratelem. Jedná se o retailový prodej zákazníkům a řetězcům, a to nejen v České republice a na Slovensku, ale třeba i do Německa, do Rakouska, do Španělska. Věříme, že odbyt bude,” doplnil Buzgo.

Výrobní linky doputovaly do Česka už na konci ledna, do svého cíle dorazily ale až v polovině minulého týdne. Zdržení bylo způsobeno přibalenými respirátory, ke kterým nebyla dokumentace. Zásilka tak čekala na odbavení celníky. Podle Buzga následně museli linky upravovat přímo v závodě. „Samozřejmě přeprava stroje trochu rozladila, ale zatím jsme nenarazili na žádný neřešitelný problém,” dodal.

Další dvě linky by měly dorazit během února. Českému výrobci je daroval tchajwanský výrobce Autoland po návštěvě předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS) na Tchaj-wanu.

Část respirátorů půjde na charitu

Autoland si stanovil několik podmínek daru, jednou z nich je, že část výrobků bude darována na charitativní účely. „V současnosti počítáme, že na těchto dvou tchajwanských linkách vyrobíme měsíčně až dva miliony respirátorů. Nejméně 100 000 jich poskytneme zdarma potřebným,“ řekl ČTK majitel firmy GOOD MASK Martin Ladyr.

O jejich rozdělení bude rozhodovat především předseda Senátu Vystrčil. Putovat by mohly například do domovů důchodců, do sociálních a zdravotnických zařízení nebo do škol. Další podmínkou daru byla výroba z místních materiálů a proškolení u výrobce linek.