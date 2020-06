Podchod až na Žižkov a luxusní čekárny. Hlavní nádraží v Praze pokračuje v modernizaci

„V navazujících prostorách v zadní části chceme vybudovat tzv. lounge podobný těm na letištích, a to pro klientelu, která je ochotna si připlatit za to, že ty prostory jsou důstojnější, komornější a s určitou obsluhou,“ dodal Svoboda. Další z prostorů bude podle něj určen dětem a seniorům.

V současnosti pokračuje rekonstrukce fasády budovy za 212 milionů korun. Podle náměstka ředitele Mojmíra Nejezchleba došlo kvůli koronaviru jen k minimálnímu zpoždění prací, a tak stále platí, že fasáda a práce s ní související by měly být hotové za rok. Navazující vnitřní opravy a restaurátorské práce by potom měly podle Nejezchleba vyjít na necelých 800 milionů.

Premiér Andrej Babiš (ANO) a šéf dopravy Karel Havlíček (za ANO) ve středu na Hlavním nádraží v Praze zároveň slavnostně zahájili výstavbu prodlouženého severního podchodu pro pěší, který by měl nádraží propojit s pražským Žižkovem na rohu Seifertovy a Italské ulice. Práce za téměř 220 milionů korun by měly být dokončeny také za rok.

Fantovu budovu stavěli od roku 1901 do roku 1909. O svou původní funkci přišla na konci 70. let minulého století. Tato největší secesní stavba Česka slaví letos 111 let a pro mnohé návštěvníky je dodnes tím prvním, co v metropoli uvidí.