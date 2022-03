Počty úmrtí v ČR se v lednu vrátily k hodnotám před covidem

„S příchodem nové varianty koronaviru omikron do Česka se počty zemřelých velmi rychle vrátily na obvyklou úroveň, přitom ještě v prosinci roku 2021 dosahovala nadúmrtnost 43 procent,” konstatovala vedoucí oddělení demografické statistiky ČSÚ Terezie Štyglerová.

Ve věkových skupinách do 64 let a nad 85 let jsou letos počty zemřelých podprůměrné.