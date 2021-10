Počty lidí s covidem v nemocnicích rostou, očkovaných je třetina

Například v pondělí bylo hospitalizováno 65 lidí, z toho 25 bylo plně naočkovaných. Další den to bylo 48, z toho 20 mělo dokončené očkování. Plyne to z dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS).

Stále ovšem platí, že v porovnání s loňským podzimem, kdy ještě vakcíny nebyly k dispozici, jsou čísla nesrovnatelně nižší. Například nyní je v nemocnicích s covidem 407 lidí z toho 80 ve vážném stavu, loni 13. října to bylo 2691 lidí z toho 495 bylo ve vážném stavu.

Celkově se pak například za pondělí nakazilo 1342 lidí, z toho bylo 333 naočkovaných. Za úterý to pak bylo 1512 nakažených, z toho 371 plně naočkovaných.

Z grafu, který ukazuje poměr očkovaných na celkově nakažených je patrné, že podíl očkovaných se zhruba od poloviny října zvyšuje zhruba na čtvrtinu všech nakažených. Na začátku září to byla asi pětina.

Stále častěji se mluví o nutnosti třetí dávky, protože ochrana především starších lidí, kteří nemají tak silnou imunitní odpověď a vakcínu dostali již na začátku roku, už je slabá. Ti, co mají dokončené očkování, si po osmi měsících mohou přijít pro dávku třetí. Už nyní se to týká desetitisíců lidí. Odstup třetí dávky by se nově měl navíc zkrátit na šest měsíců, oznámil ve čtvrtek na Twitteru ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.