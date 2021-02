Počkáme si na jeho program, reagují na Petříčkovu kandidaturu spolustraníci

Podle místopředsedy strany Ondřeje Veselého je vždy dobré, pokud na post kandiduje víc lidí. „Pokud jde jen jeden uchazeč, jako třeba u ANO nebo SPD, tak je to nuda. Takže v tomto případě to může být zajímavý souboj,“ řekl.

Ministr kultury Lubomír Zaorálek považuje za klíčové, s čím chce Petříček straníky oslovit. „Každý může kandidovat na předsedu, jsme demokratická strana,“ řekl Právu a dodal: „Kandidatura ale není jen jméno, ale také program, co by měla strana dělat, s čím by měla jít do voleb.“