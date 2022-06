Po tornádu si musí v Lanžhotě pomoci sami

„Problémem budou opravy. Lidé obtížně shání řemeslníky, podobně je to s materiálem. Zejména ten, kdo má rozbitou část střechy, složitě shání odpovídající typ krytiny na opravu,“ řekl starosta.

Ne ve všech domácnostech už byli zástupci pojišťoven. O tom, že by státní instituce lidem pomohly nebo jim nabídly úlevu, nemá zprávu.

„Úřad nikdo nekontaktoval s tím, že by nám stát pomohl,“ řekl Právu.

„Podle potřeby jsme přistavili kontejnery na odpad, případně zajistili i jídlo a další,“ uvedla místostarostka Petra Říhová (nez). „Byla to chvíle, pár vteřin. Spadla štítová zeď a vzápětí jsme slyšeli divné zvuky. To letěla střecha. Část plechů skončila až v Kyjovce,“ řekla Lada Hakalová z domu, kterému tornádo zničilo střechu. Když vykoukli na dvůr, viděli nebezpečně nakloněnou konstrukci střechy. Plechy vítr serval a odhodil za zahradu do řeky.