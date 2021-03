Po mrazácích teď Hamáček strašil 20 tisíci nově nakaženými. Naštěstí se zase hodně sekl

„Čísla, která se objevují v posledních dnech, lze označit za rekordní, a to i v počtu nově nakažených. Za včerejšek (úterý - pozn. red.) přibylo 16 600, dnes (ve středu - pozn. red.) odborníci odhadují, že by se to mohlo přiblížit dvaceti tisícům. To jsou opravdu alarmující čísla,” řekl ministr ve středu po jednání Ústředního krizového štábu.