Po extrémním červnu by se počasí mělo vrátit k průměru

Do konce týdne se teploty znovu vyšplhají k tropické třicítce, pak by se počasí v Česku mělo vrátit k dlouhodobému průměru. Odhaduje to měsíční výhled Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Četnější však mají být v průběhu července srážky.