Po čtyřech měsících mají opět praxi v dílnách. Brousit si něco doma nestačí, říká student

Na pražské Akademii řemesel – Střední škole technické se návrat do dílen týká přibližně 600 studentů a učňů z řad budoucích automechaniků, strojních mechaniků, elektrikářů, instalatérů, truhlářů či tesařů.

„Docela jsem se těšil, protože ta praxe chyběla. Doma jsme se učili pouze teorii, praxe moc nejde. Možná tak něco na ponku si ubrousit, ale to nestačí. Doufám, že to teď doženeme do konce roku,“ uvedl student Jan Adam Váně, kterého v létě čekají závěrečné zkoušky na zámečníka.