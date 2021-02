Po aféře s předraženými radary náměstek skončil. Teď se má na ministerstvo vrátit

Mluvčí resortu obrany Jan Pejšek informaci ve čtvrtek nepotvrdil s tím, že není ještě výběrové řízení ukončeno.

„Nemohu to potvrdit. Neříkám, že to tak bude, nebo nebude, ale zatím to není rozhodnuté,“ uvedl mluvčí. Zdroje redakce tvrdí ale něco jiného.

Babiš: Co to tam má Metnar za pitomce

Říha ve vedení resortu skončil kvůli některým údajně předraženým veřejným zakázkám loni v únoru. Nejasnosti panovaly okolo nákupu rušiček STARKOM původně za 960 milionů korun, cena se ale postupně navýšila téměř na dvojnásobek. Poslanci z výboru pro obranu považovali tehdy za předraženou i zakázku na nákup radarů Věra, které resort předloni objednal za 1,5 miliardy korun, přestože ve starších dokumentech pro vládu byla částka 780 milionů korun.

Poté, co tyto informace vyšly najevo, s kritikou na Říhovu adresu nešetřil premiér Babiš. „Samozřejmě jsem řval celý týden, když jsem četl, co píšou v médiích, a ptal jsem se, co to tam má ministr Metnar za pitomce, když jsou schopni dát pro info vládě neaktuální cenu,“ napsal v únoru loňského roku Babiš na svůj Facebook.

Po rezignaci, která přišla záhy po kritice, nastoupil Říha jako občanský zaměstnanec na pozici právníka v kabinetu ministra obrany Lubomíra Metnara (za ANO).

Ministerstvo obrany vypsalo výběrové řízení na novou pozici náměstka sekce, která vznikla uměle přesunem odborů z jiných sekcí 19. prosince 2020 s lhůtou pro podání žádostí do 30. prosince. Vzhledem ke svátkům tak šlo o mimořádně krátké výběrové řízení. Fakticky bylo na přihlášení pouhých šest pracovních dnů.

Ministr mlčí, výbor informace nemá

Jeden ze zdrojů redakce, který si nepřál být jmenován, se například pozastavil i nad podmínkami řízení, kdy uchazeč musí mít prověrku na stupeň přísně tajné, být ve služebním poměru či působit na nějaké vedoucí pozici. „Nechápu, jak mohl Říha, který momentálně není ve služebním poměru a je na pozici koncového pracovníka, nikoliv vedoucí, splnit tyto podmínky,“ podotkl zdroj.

Na dotazy, zda bude opravdu novým náměstkem Říha, nereagoval v neděli ani ministr Metnar. Žádné oficiální informace neměli poslední den týdne ani šéfka výboru Jana Černochová (ODS) či člen výboru pro obranu a poslanec za ANO Pavel Růžička.

„Vím to z doslechu, ale oficiálně nám to ještě nikdo nedal vědět. I když jsem se dotazoval, nic mi sděleno nebylo. Ve středu máme výbor pro obranu a asi nebudu jediný poslanec, který se na toto rozhodnutí bude chtít ministra zeptat,“ sdělil Právu Růžička s tím, že by nerad nyní komentoval něco, o čem „jakoby v reálu nic neví“.

Téměř stejně hovoří i Černochová. „Vím to z kuloárů, oficiálně nic nemám. Vzhledem k tomu, kolik lidí to říká a jak nás v minulosti houpali, bych se ale vůbec nedivila, kdyby to byla pravda,“ míní poslankyně. Oba taktéž připomněli, že si Říha v minulosti svými kroky a různými komunikačními fauly popudil proti sobě část členů výboru.

Ministerstvo obrany nástupem nového náměstka ještě více nabobtná a bude mít celkem osm náměstků. Stane se tak v době, kdy resortu chybí pět miliard v rozpočtu, a i stát má v důsledku koronavirové pandemie enormní deficit rozpočtu. Původně vláda resortu vzala 10 miliard, aby vyšla vstříc požadavkům KSČM, která kabinet toleruje, ale minulý týden ministři polovinu této částky obraně vrátili, druhou polovinu mají vrátit v únoru.

„Nevidím důvod k osmi náměstkům, ještě k tomu v době, kdy se v rozpočtu hledá každá koruna,“ dodala Černochová.

Sekce právní a investiční - struktura legislativní a právní odbor odbor nemovité infrastruktury odbor nabývání movitého majetku oddělení právní podpory veřejných zakázek Agentura hospodaření s nemovitým majetkem Agentura služeb