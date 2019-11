Po 21 letech soudů musejí důchodci opustit svůj domov

Vilka, kterou si sami postavili a v níž strávili dlouhých 38 let, už jim totiž kvůli soudním sporům, které nakonec po 21 letech prohráli, nepatří. Do jejich příběhu přitom významně zasáhly naprosto neočekávatelné justiční zvraty.

Mohl je přitom donutit opustit domov již před půlrokem, kdy získal od soudu příkaz k vystěhování. Doposud je však ve vile nechával, než skončí soudní řízení o návrhu Janečkových na zastavení exekuce. O tom ale středočeský krajský soud tento týden nerozhodl, na samotnou exekuci to však nemá vliv. Nyní už tedy chce podnikatel z Prahy nemovitost využívat.

„Já z našeho baráku, který jsme si postavili, nikdy neodejdu. Máme život za sebou, užili jsme si hezký dny. Mně je to jedno,“ uvedla Janečková. Její muž bere situaci o něco racionálněji, i když na tom stejně jako manželka není zdravotně dobře. Oba mají vysoký krevní tlak, vážné problémy se zažíváním, špatně slyší a Janeček má navíc slabé srdce a je po operaci čtyřnásobného by-pasu.

I přes totožné mínění jako jeho žena, že přišel o dům podvodem a špatnými soudními verdikty, se Janeček snaží situaci řešit. Příbuzné a známé požádal o pomoc s balením věcí. „Jenže nevíme, kde v to úterý skončíme, nemáme kam jít,“ řekl Právu posmutněle s tím, že bydlet ani u jedné z dvou dcer oba senioři kvůli nedostatku místa nemohou. „Asi skončíme na ulici na dlažbě,“ podotkl muž chodící o berli.

Nakonec ale tak zle přece jen nebude. Do dění se vložila starostka obce Lety Barbora Tesařová (Letovští nezávislí kandidáti). Že je situace Janečkových tak vážná, na obecním úřadu donedávna vůbec nevěděli. Nyní začali dělat vše pro to, aby senioři na ulici neskončili.

„O tom, že dům je už prodaný, víme jen několik dní. My tu v obci nemáme sociální bydlení. Nicméně jeden ze zastupitelů nabídl na nějaký čas, alespoň na půl roku, bezbariérové bydlení po své zesnulé matce. To by byl prvotní krok,“ upřesnila Právu. Sociální byt ve zdravotním středisku nabídl na půl roku i starosta sousedních Dobřichovic.