Plzeňský biskup má koronavirus

„Okamžitě jsem informoval své spolupracovníky, kteří se jednání rovněž účastnili a všichni jsme nastoupili do dobrovolné karantény. Všichni jsme se také okamžitě nechali na koronavirus testovat,“ uvedl Holub.

Podle mluvčího plzeňského biskupství Pavla Říhy se karanténa týká v současné době zhruba třiceti lidí, z toho dvaceti kněží. „Činnost samotného biskupství to příliš neovlivní, ale může to ovlivnit farnosti a plánované bohoslužby tam, kde nemá kněží možnost zajistit za sebe náhradu. To si ale bude řešit každá farnost po své linii,“ dodal Říha.