Plynové pistole je nově nutné registrovat

Zásadní změnou je, že majitelé expanzních zbraní, jako jsou flobertky, plynové nebo poplašné pistole, budou muset nově zakoupené zbraně hlásit do centrálního registru. Doposud tato povinnost neexistovala. Registrace se naopak nemusejí obávat lidé, kteří takové zbraně už vlastní.

Zbraně se zatím dělily do čtyř základních kategorií – zakázané (A), podléhající povolení (B), podléhající ohlášení (C) a ostatní zbraně (D). Od soboty vzniknou dvě další množiny zbraní, které vznikly zejména kvůli směrnici, která má EU chránit před terorismem.

Do první nové kategorie budou spadat zakázané zbraně, k jejichž držení budou moct majitelé získat výjimku (A1).

„Jsou to třeba pistole, do kterých lze vložit vysokokapacitní zásobník, tedy jsou to zbraně nesrovnatelně méně nebezpečné než protiletadlový kanon, tank nebo kulomet, které patří do kategorie zakázaných zbraní,“ řekla Právu Milena Bačkovská z odboru bezpečnostní politiky ministerstva vnitra.

Další nová kategorie, s označením C1, vznikla hlavně kvůli již zmíněným expanzním zbraním, které doposud byly volně prodejné a jež majitelé nemuseli nikde registrovat. Odhaduje se, že takových zbraní jsou mezi obyvateli desetitisíce.

Jejich současní vlastníci se ale nemusejí obávat, že by je museli do policejní evidence hlásit nyní. Tuto povinnost budou mít až u nově zakoupených zbraní po datu, kdy začal nový zákon o zbraních platit.

„Nikdo se nemusí bát, že by držel neevidovanou zbraň. Nestane se, že se v sobotu někdo probudí a ze zbraně kategorie D se stane zbraň kategorie C1, to určitě ne,“ ujistila před víkendem Bačkovská.

Zbraňová amnestie

V sobotu také vypukla půlroční zbraňová amnestie. Lidé tak mohou nelegálně držené zbraně odevzdat na policii a nic se jim nestane.

Pokud by si tyto zbraně chtěli nechat zlegalizovat a zaregistrovat, tak to bude rovněž možné. Předtím ale budou muset projít kriminalistickou expertizou, která zjistí, jestli s nimi nebyl spáchán trestný čin nebo nejsou kradené. Podle Bačkovské jde o poměrně úspěšnou akci, která se od roku 1996 opakuje zhruba každých pět let.

„Dříve moc lidé nevěřili, že se jim nic nestane, když tu zbraň vrátí, ale při posledních dvou amnestiích se vracely tisíce zbraní třeba z druhé světové války nebo to, co se našlo po sovětské armádě,“ podotkla Bačkovská.

Zbraně zlikviduje stát

Další novinkou je, že stát zlikviduje všechny zbraně, jejichž majitelé si to budou přát. Podle Bačkovské bude systém mnohem jednodušší než nyní.

„V současnosti to funguje tak, že když někdo má zbraň, která je vadná nebo nefunkční, tak ji nemůže zlikvidovat jen tak, nemůže ji vyhodit. Nejprve si musí podat žádost o povolení ke zničení, za kterou musí zaplatit tisíc korun správní poplatek, a potom tu zbraň dát nějakému podnikateli a zaplatit za její zničení, což upřímně není moc motivující,“ popsala Bačkovská.

Nově majitelé zbraň odnesou na policii a tam ji odevzdají, aniž by za to platili.

Podle Bačkovské tento systém bude i bezpečnější, protože se nestane, že by zbraně určené k likvidaci skončily třeba na černém trhu.

„Samozřejmě je také možnost, že se do vlastnictví státu dostanou i konstrukčně zajímavé zbraně, ty se mohou dát třeba do muzeí,“ doplnila Bačkovská.

Výjimky na zásobníky

Díky novele také přestávají být zakázané doplňky zbraní, jako jsou tlumiče a noktovizory. Přístroje pro noční vidění mohli kromě bezpečnostních sborů používat v podstatě jenom myslivci. Nyní budou volně prodejné a nebudou nijak regulovány.

U tlumičů bude systém trochu jiný. Lidé si je budou moct koupit, ale budou je také muset zaregistrovat. Bude také zakázáno mít namontované tlumiče na zbraních nošených skrytě.

„Bude možné je používat při střelbě na střelnicích, které mají často problémy dodržovat hlukové limity, takže tohle jim umožní jednodušší provoz,“ uvedla Bačkovská.

V souvislosti s evropskou směrnicí se vedl také boj o velkokapacitní zásobníky. Podle představ EU by totiž mělo být zakázáno používání zásobníků na víc než 20 nábojů u krátkých střelných zbraní a zásobníků na víc než 10 nábojů u dlouhých střelných zbraní.

„To pak můžete mít pistoli s krátkým zásobníkem, ale když vložíte velký, tak se z toho stane zakázaná zbraň. V takových případech bude možné požádat o výjimku. Množství důvodů pro udělování výjimek je poměrně široké, takže se domníváme, že žádný držitel zbrojního průkazu by neměl mít problém,“ uzavřela Bačkovská.