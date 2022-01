Platy ústavních činitelů se asi vrátí na loňskou úroveň, souhlasila Sněmovna

Ministr pro legislativu Michal Šalomoun (za Piráty) naopak připustil, že zmrazení platů soudců může být v rozporu s ústavním pořádkem. „Může to vyvolat aktivitu ze strany justice a stát se, že by (její) návrh byl (u Ústavního soudu) úspěšný," uvedl v úterý Šalomoun.

SPD neúspěšně v souladu se svým návrhem usilovala o to, aby se platy ústavních činitelů zmrazily až do konce roku 2025, tedy do konce nynějšího volebního období Sněmovny, čímž by se podle hnutí ušetřilo 2,5 miliardy korun. Podobně předsedkyně poslanců ANO Alena Schillerová požadovala zmrazení platů vrcholných politiků až do 31. prosince 2026, což samostatnou novelou prosazoval bývalý premiér a šéf hnutí Andrej Babiš.