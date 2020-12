ČT chystá speciální zprávy pro seniory

Nová relace by měla být trochu odlehčenější a přizpůsobená potřebám a zájmům lidí penzijního věku. Tím by se měla lišit od nyní běžných Událostí či Událostí v regionech, vysílaných na ČT1 a ČT24.

Podle informací Práva by se mělo toto zpravodajství lišit v tom, co ocení starší diváci. Relace bude ve volnějším rytmu a bude mít například větší a lépe čitelnou grafiku.

Připravovat tyto speciální Události pro seniory by měla redakce zpravodajství ČT. Mezi moderátory by se měly objevit tváře známé z kulturního zpravodajství, jako jsou Jiří Svoboda, Kateřina Bílková či Petra Křížková.

Současný svět je pro seniory mnohdy složitý. „Co je mladším ročníkům jasné například v oblasti technologií nebo i politických rozhodnutí, nemusí nutně platit o starší generaci. Naše zkušenosti ukazují, že to může být jednou z příčin šíření polopravd a nepravdivých informací, které z tohoto nepochopení vznikají,“ říká Petr Orálek z největšího českého portálu i60.cz zaměřeného na seniory.

„Pokud veřejnoprávní televize bude zpracovávat informace tak, aby to pro starší generaci bylo srozumitelné, pak je to jenom dobře,“ dodává.

Jak už dříve uvedl generální ředitel ČT Petr Dvořák, program ČT3 sledují primárně diváci nad 65 let, kteří tvoří přes 62 procent diváků. ČT tento program rozjela v době první vlny koronavirové pandemie. Česká televize oslovila touto stanicí hlavně obyvatele menších sídel do pěti tisíc obyvatel a také více lidí s nižším vzděláním, které se jí doposud nedařilo tolik oslovit.

V první vlně, tedy od 23. března do 30. června, dosáhl průměrný podíl sledovanosti stanice ČT3 hodnoty 4,51 %. V cílové skupině diváků starších 65 let to bylo 6,9 %. ČT3 získala spolu s programem ČT art nejvyšší hodnoty spokojenosti – 8,8 z 10, o čtyři desetiny více, než je průměr televizního trhu.