Plánované vodní dílo na Bečvě budí emoce

Vláda se podle ekologického aktivisty a místopředsedy Strany zelených Michala Berga chystá schválit aktualizaci dokumentu Politika územního rozvoje ČR. „Jde o závazný dokument územního plánování pro celou zemi. V dokumentu se doposud evidovaný záměr “suchá nádrž Teplice”, což je označení protipovodňového opatření v podobě suchého poldru, mění na “vodní dílo Skalička”,“ uvedl Berg.

„Jedná se o záměr stavby přehrady. To je opravdu poslední věc, co teď těžce zkoušená Bečva a lidé žijící v jejím okolí potřebují. Vodní dílo by zničilo další cenné ekosystémy a místa pro život vzácných rostlin a živočichů. Místo lití betonu do krajiny by politici radši měli udělat vše pro vyšetření a zamezení ekologických havárií na Bečvě,” dodal.

Plánovaná stavba u Skaličky vyvolává spory i emoce již řadu let. Podle vodohospodářů by měla být zásadní pro protipovodňovou ochranu Pobečví a umožnit reagovat i na sucho. Vláda již v roce 2016 schválila výkupy pozemků, které dosud probíhají. Předpokládá se přitom, že by voda při maximální hladině mohla zatopit plochu přes 600 hektarů.

Samotná stavba by mohla podle odhadů přijít na zhruba 2,7 miliardy korun a vodní dílo by podle vodohospodářů mělo v budoucnu zvýšit míru ochrany měst a obcí až na úroveň povodně z roku 1997. Ochránit před povodní má až 110 tisíc lidí. „Má také velký potenciál pomáhat i při zmírňování dopadů dlouhodobého sucha,“ uvedl již dříve mluvčí Povodí Moravy (PM) Petr Chmelař.

Poslední štěrkonosná řeka

Spory se vedou zejména o to, zda postavit u Skaličky klasickou vodní nádrž, nebo suchý poldr. Ekologové, kteří prosazují suchý poldr, který by podle nich nevedl k nevratným negativním dopadům na ekologický stav řeky, upozorňují mj. na to, že Bečva je poslední štěrkonosnou řekou u nás, na jejímž toku nestojí přehrada.

Jedinečný je podle nich nejen samotný tok Bečvy, ale i okolní příroda. Štěrkové nánosy meandrující řeky jsou mj. jednou z posledních lokalit kriticky ohrožené rostliny židoviníku německého nebo ptačích druhů pisíka obecného a kulíka říčního, okolní lužní lesy vyhovují jedné z největších populací evropsky chráněného brouka lesáka rumělkového na území ČR.

I podle Berga by byl vznik suchého poldru, do kterého by se případná povodňová vlna rozlila, vhodnou protipovodňovou variantou. „Je prokázáno, že je to stejně účinná ochrana proti povodním, ale mnohem šetrnější k řece a jejímu okolí,” konstatoval Berg. Kromě ekologické škody může podle něj přehrada ohrozit také turistické cíle, například Zbrašovské aragonitové jeskyně nebo prameny minerálních vod v Teplicích nad Bečvou.

Kraje chtějí suchý poldr

Proti případnému projektu vodní nádrže se ohrazuje Zlínský kraj, i když se ho stavba týká spíše okrajově. „Suchý poldr je daleko lepší variantou než jakákoliv jiná vodní stavba. Pro nás je nejdůležitější to, co máme v zásadách územního rozvoje Zlínského kraje. A v nich se případně počítá se vznikem suchého poldru,“ řekla Právu náměstkyně hejtmana Zlínského kraje Hana Ančincová (Piráti).

Zároveň však uvedla, že větší slovo bude mít Olomoucký kraj, na jehož území se v dokumentu Politiky územního rozvoje ČR se stavbou díla při Bečvě počítá. „My ještě nevíme, jestli se to Zlínského kraje v nějaké větší míře dotkne. Primárně to musí připomínkovat kraj, do kterého bude projekt spadat,“ vysvětlila Ančincová.

Nesouhlas se změnou klasifikace „plocha pro suchou nádrž“ na „plocha pro vodní dílo“ vyjádřili na pondělním jednání i radní Olomouckého kraje. „Důvodem nesouhlasu je předpokládaný potenciálně významný negativní vliv na životní prostředí a soustavu NATURA 2000,“ uvedli radní ve svém prohlášení. „Zároveň čekáme na dokončení studie, která má za úkol vyhodnotit a porovnat varianty vodního díla Skalička při zohlednění střetů se zájmy ochrany přírody a rizik pro rozsáhlý krasový systém,“ dodali.

Rozhodnuto zatím není

Ve hře je pět variant řešení. Tři předpokládají vybudování suché nádrže, dvě vznik víceúčelové vodní nádrže. „O výběru nejvhodnější varianty rozhodne nezávislá analýza, kterou provedou odborníci z řad akademických pracovišť,“ uvádí PM na webu speciálně určeném vodnímu dílu Skalička. Analýza, na základě, které bude vybrána nejvhodnější varianta, má být dokončena letos.

„Vzhledem ke změně klimatu a k potřebě zajištění dostatečných vodních zdrojů jsme došli s Ministerstvem životního prostředí ke shodě, že se posoudí varianty technického řešení vodního díla, které umožní reagovat na oba hydrologické extrémy, tedy povodně i sucho. Na základě analýzy letos vyhodnotíme pět variant technického řešení vodního díla Skalička a vybereme nejvhodnější variantu. V letošním roce rozhodneme, zda bude nejvhodnější vybudovat suchý poldr nebo víceúčelovou nádrž,“ informoval na počátku ledna ministr zemědělství Miroslav Toman.