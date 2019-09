Plaga chce maturitu z matematiky řešit co nejdříve ve Sněmovně

Plaga se domnívá, že by se výuka matematiky mohla zkvalitnit v osmi až desetiletém horizontu. Druhý host ve studiu, místopředseda Senátu a ředitel pražského Gymnázia Jana Keplera Jiří Růžička (za TOP 09 a STAN), doufá v to, že i po zmíněných osmi letech zůstane studentům zachována volba mezi matematikou a cizím jazykem.

Podle Růžičky není pravda, že maturita z matematiky je nezbytná pro vývoj společnosti. "To je argument pro kvalitní výuku matematiky, ne pro maturitu. Neslyšel jsem jediný argument, proč by maturita z matematiky měla zlepšit výuku. Pokud nebudeme pracovat s motivací strachem, což by bylo nejhorší, co by nás mohlo potkat," podotkl senátor.