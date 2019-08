Plachtu kolem Koněva v noci znovu poškodili dva lidé

Po pátečním incidentu s odstraněním plachty požádala radnice strážníky o zvýšenou ochranu. V noci kolem třetí hodiny si městští strážníci všimli neobvyklého pohybu plachty a zaslechli zvuk, který nasvědčoval tomu, že ji někdo zkouší rozřezat. „Poté spatřili dva mladíky, kteří rychle od sochy odcházeli. Jeden měl v ruce železnou trubku. Následnou kontrolou plachty hlídka zjistila, že byla plachta chránící sochu potrhána a ze zadní části sochy sejmuta. Mladíky ve veku 22 a 23 let, kteří se k poškození přiznali, předala hlídka strážníků kolegům ze státní policie k dalšímu opatření,” uvedla mluvčí městské policie.

Pomník byl v minulosti několikrát poškozen, naposledy byl polit minulý týden červenou barvou. Ruské velvyslanectví tehdy ostře odsoudilo pomalování pomníku a označilo to za barbarský čin a urážku památky vojáků Rudé armády. Ruské ministerstvo zahraničí pak kvůli kauze povolalo chargé d'affaires českého velvyslanectví v Moskvě a vyjádřilo důrazný protest proti zhanobení pomníku. Česká diplomacie sdělila, že nemůže do věci samosprávy zasahovat.

Socha bude podle mluvčího Prahy 6 zakryta do doby, než se rozhodne, co s ní dál. O jejím osudu budou jednat 12. září zastupitelé Prahy 6. Kolář sochu v uplynulých dnech nabídl ruskému velvyslanectví, aby ji umístilo do své zahrady. Podle Šrámka zatím ambasáda radnici vyjádření k nabídce neposlala. Ruský zastupitelský úřad je od sochy vzdálen vzdušnou čarou jen asi 1,3 kilometru.