Pirátský kandidát na rozvoj: Progresivní daň z nemovitostí? Možná změním názor

V roce 2019 vám kvůli návrhu, aby se skrz elektroměry zjišťoval počet volných bytů, koaliční partneři vyčítali, že nectíte premisu svobody vlastnictví jako ústavně zakotveného práva. Není věc lidí, zda mají prázdný investiční byt, i kdyby jich bylo hodně?

Pak je otázka, jestli chceme řešit bytovou krizi, nebo ne. Samozřejmě každý vlastník nemovitosti má právo na soukromé vlastnictví, což nikdo nezpochybňuje, ani jsme to nikdy nedělali. Akorát tu máme bytovou krizi, která má určité příčiny a možné řešení.

Je pro vás možným řešením daň z prázdných bytů, podle vzoru některých zahraničních měst, o nichž jste mluvili?

Těžko se mi odhaduje, co bych navrhoval. Nejdříve potřebuji vidět čísla (Český statistický úrad na konci roku zveřejní data z jarního sčítání lidu včetně neobydlených bytů. – pozn. red.). A až potom se můžeme bavit o tom, jestli s tím máme něco dělat.

Je to jedna z možností?

Není, protože dneska nejde uvalit daň z prázdných bytů. Takže to není možnost.

Například ČSSD to má v programu…

My to v programu nemáme.

To je častý argument Pirátů. Lze se ale odvolávat na to, že to nemáte v programu, ve chvíli, kdy o něčem mluvíte vy jako kandidát na ministra pro místní rozvoj? Nově jste mluvil na pirátském fóru například o progresivním dani z nemovitostí.

Když jsem odpovídal na fóru, nenavrhoval jsem nějakou legislativní změnu, ale šlo v podstatě o teoretickou odpověď na teoretickou otázku; nikoli na to, jak bych řešil nedostupnost bydlení. Byly tam dva konkrétní problémy, které jsou údajně na vesnicích, a tak jsem na to nabízel teoretické řešení.

Každý člen Pirátů může mít nějaké názory, což je podle mě naprosto legitimní. Zároveň jako kandidát do Sněmovny a člen vládního týmu naprosto souzním s programem, s kterým kandidujeme, a ten budu prosazovat.

Následně jste ale pro CNN Prima News upřesnil, že by to mělo být tak, aby se velkým investorům nevyplatilo hromadit majetek.

Ta novinářka po mě chtěla jen rozvést odpověď z fóra. Ač jsem jí třikrát zopakoval, že to byla teoretická odpověď, tak článek potom vypadá, že to navrhuji, což není pravda.

Takže si nedovedete představit, že by se k tomu v budoucnu přistoupilo, kdyby nedostupnost nemovitostní na vesnicích přetrvávala?

Myslím, že řešení bytové krize má stát dělat úplně jinak. Musí se víc stavět, digitalizovat stavební řízení a schválit zákon o podpoře bydlení, aby lidem v bytové nouzi stát zajišťoval efektivní podporu. To je to, s čím kandidujeme, a co budu prosazovat.

Takže teď podle mě nemá smysl se bavit o zvýšení daně, protože to nemáme v programu, a tím pádem to nebudeme prosazovat.

Nemůže se stát, že změníte názor jako například předseda Pirátů Ivan Bartoš na Evropskou unii? Myslíte, že se nebudete na daňovou progresi dívat za několik let jinak?

Netuším, jak budu přemýšlet za několik let.

Jak nyní pohlížíte na návrh řadového člena Pirátů Tomáš Kaplera o nadměrných metrech (Kapler uvedl, že by prosazoval velmi vysoké daně s tím, že by každý člen domácnosti měl nárok na 30 metrů čtverečních zdarma – pozn. red.)?

Přijde mi to jako hloupost.

V souvislost s řešením bytové krize poskytlo OECD Česku několik doporučení. Na sociálních sítích jste ocenil, že navrhlo, aby se zatlačilo na developery. Ti by pak měli poskytnout v drahých lokalitách část nových bytů pro domácnosti s nižšími příjmy. Uvedl jste, že stále čekáte na první požadavek, kdy to město vznese. Jak by to mělo vypadat v praxi?

Myslím, že by obce měly mít pravomoc požadovat u nové developerské výstavby část bytů třeba i za nějaké protiplnění.

To protiplnění by ale bylo asi výrazně pod tržní cenou nemovitosti.

Myslím, že by to mohlo být za nákladové ceny. Česká legislativa na to není moc dobře připravená, ale nějaká cesta tam je. Při změně územního plánu může město požadovat po developerech protiplnění, což zatím dělá například v rámci výstavby škol a školek. A jsem přesvědčený, že obce by měly mít pravomoc požadovat i část těch bytů.

V případě, že by město změnu územního plánu nepovolilo kvůli tomu, že majitel nechtěl byty poskytnout, nehrozilo by, že bude blokována výstavba, což ještě zhorší situaci s bydlením a ceny dále porostou?

Je platný územní plán, který se schválil z nějakých důvodů, a podle toho může majitel s pozemkem nakládat. Bavíme se o případu, kdy chce majitel pozemku něco více, než jak je schváleno v územním plánu.

Město by mělo vycházet vstříc, aby výstavba byla rozsáhlejší, což je hlavní řešení bytové krize. Ale zároveň jsem přesvědčený, že si developeři uvědomují, že má město nárok na nějaké protiplnění za to, že povolí rozsáhlejší výstavbu a svým rozhodnutím (o změně na stavební pozemek) zhodnotí jeho pozemek.

Jakou část bytů by podle vás město mělo požadovat?

Vždy se to musí spočítat v daném území. Změna územního plánu může znamenat navýšení o jedno patro či pět pater, což má zásadní dopad na to, co má město za morální právo požadovat po developerech.

Potom se musí spočítat, kolik budou stát školy, školky a případně nějaká zeleň, z čehož vyjde nějaké číslo, které se dá přepočítat na počet bytů. Myslím, že by mohlo jít o jednotky procent.

Pojďme k volbám. Vyhovuje vám aktuální fungování koalice (Piráti, Spojené síly pro Prahu a Praha sobě) v Praze?

Myslím, že jo. Neříkám, že nemáme žádné spory, ale myslím, že se nám je celkem konstruktivně daří řešit.

Doporučil byste po těch zkušenost pirátským kolegům, aby vládli, ať (v Praze) s koaliční TOP 09, tak s opoziční ODS, s kterou zde máte často spory?

Jsem přesvědčený, že politika funguje na každé úrovni jinak. Není jednoduše možné přenášet zkušenosti z vyšší do nižší. Jinak pokud naše dvě koalice uspějí ve volbách, budeme se muset podle mě dohodnout. Je to jediná rozumná možnost pro Česko.

Určitě to není tak, že by byly všechny strany stejné, máme programové odlišnosti, ale budeme muset zahodit ega a spojit se.

Koalice Spolu kritizovala například váš návrh na zvýšení daně z komerčních nemovitostí. Jsou mezi hlavními odlišnostmi právě daně?

Asi to programově daně budou, protože ODS se zase podílela na zrušení superhrubé mzdy. A myslím, že máme optimističtější vztah k Evropské unii než ODS.

Vyhrají Piráti?

Doufám, že ano.

Nezvrátí to podle vás kampaň? Již nyní si na Piráty stěžuje premiér Andrej Babiš (ANO).

Doufám, že jsou občané odolnější na hoaxy, protože je problém, který tu už trvá několik let. Může se stát ledacos. Do voleb je dost času a uvidíme, jak která strana povede kampaň. Je pravda, že zatím zažíváme spíše negativní kampaň ze strany pana premiéra…

Mluvíte o negativní kampani. V minulém týdnu jste jako Piráti představili ceduli 10 největších korupčních kauz, které se dotýkaly ODS i STAN.

Tak to byly informace o kauzách, které jsou všeobecně známé. Myslím, že málokdo zpochybňuje, že byly problematické.

Není to ale ta negativní kampaň, kterou nyní vyčítáte panu premiérovi?

Něco jiného je negativní kampaň a něco jiného lživá kampaň, což je dělá pan premiér.

Takže ve vašich očích je premiérova kampaň lživá a vaše trochu negativní?

Některé jednotlivosti určitě mohou být negativní. To je asi v pořádku. Ale primárně chceme dělat pozitivní kampaň a myslím, že to děláme. Nebrání nám to upozorňovat na problematické skutečnosti, které se staly.

Považujete za pragmatické útočit na někoho, s kým chcete skládat vládu?

Představení našeho protikorupčního programu nebylo primárně o útočení na ODS.

Cedule byla protkaná kauzami spojenými s ODS; třeba co se týče zásahu na Úřadu vlády.

Byla protkaná kauzami, které pohnuly českou společností.

A jsou spojeny s představiteli ODS.

Různých stan…

Ano, i STAN. Nicméně nabízí se, jestli si Piráti nevzpomněli, že v roce 2017 uspěli s vězeňským autobusem. Rozhodnete se k tomu navrátit?